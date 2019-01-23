Оружие, разрушающее электросети врага: Документы переданы Украиной Саудовской Аравии

Украина поставляет технологии электромагнитного оружия в Саудовскую Аравию.

Разработку, возможно, используют для модернизации авиабомб КАБ-500 или Mark 84 uprom.info

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Днепровское конструкторское бюро Южное передало организации Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) документацию на генератор импульсного электромагнитного излучения.

Об этом сообщает сайт Национального промышленного портала со ссылкой на источники в министерстве обороны республики.

Подобное оружие, использующее микроволновое излучение, способно спровоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника.

В Defence Blog, комментируюя эту публикацию, отмечают, что передача технологий, предположительно, состоялась в ноябре 2018 года, а украинские разработки могут потребоваться саудитам для модернизации авиационных бомб КАБ-500 или Mark 84.

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В октябре 2018 года сообщалось, что совместная делегация США и Израиля тайно посещала Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений, включая ракеты комплексов противовоздушной обороны С-300.

Как сообщалось 18 января, на Донбассе испытали САУ “Пион“ и учились оборонять побережье.