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Оружие, разрушающее электросети врага: Документы переданы Украиной Саудовской Аравии

Комментариев: 8
Украина поставляет технологии электромагнитного оружия в Саудовскую Аравию.
Разработку, возможно, используют для модернизации авиабомб КАБ-500 или Mark 84
Разработку, возможно, используют для модернизации авиабомб КАБ-500 или Mark 84
uprom.info

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Днепровское конструкторское бюро Южное передало организации Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) документацию на генератор импульсного электромагнитного излучения.

Об этом сообщает сайт Национального промышленного портала со ссылкой на источники в министерстве обороны республики.

Подобное оружие, использующее микроволновое излучение, способно спровоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника.

В Defence Blog, комментируюя эту публикацию, отмечают, что передача технологий, предположительно, состоялась в ноябре 2018 года, а украинские разработки могут потребоваться саудитам для модернизации авиационных бомб КАБ-500 или Mark 84.

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В октябре 2018 года сообщалось, что совместная делегация США и Израиля тайно посещала Украину, где ознакомилась с несколькими образцами наиболее важных вооружений, включая ракеты комплексов противовоздушной обороны С-300.

Как сообщалось 18 января, на Донбассе испытали САУ “Пион“ и учились оборонять побережье.

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Теги: Саудовская Аравия, технология, оружие
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Комментариев (8)
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Шкиряк_и_Зорин    23.01.2019, 15:40
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Это старая советская разработка. Бомба представляет собой цилиндрические сверхпроводящие катушки индуктивности с закреплённой в хвостовой части неодимовым магнитным сердечником. При ударе об землю сердечник по инерции пролетает сквозь катушки и создаёт ЭДС. А нагрузки катушек - дипольные излучатели.
deadwest    23.01.2019, 15:20
Оценка:  -4
deadwest
Распродажа Родины
deadwest    23.01.2019, 15:22
Оценка:  -3
deadwest
Украина стала крупнейшим продавцом советских военных секретов. На её территории было сосредоточено порядка 700 военно-промышленных предприятий Советского Союза, 3 полнокровных военных округа второго стратегического эшелона и 3 воздушные армии.
deadwest    23.01.2019, 15:25
Оценка:  -3
deadwest
Сейчас Россия разработала свои уникальные системы, которые относятся к системам более высокого уровня, на Украине такие делать не умеют.
vicinq    23.01.2019, 15:49
Оценка:  +1
vicinq
Да канешно верю росия разработала новое оружие как из нормальных своих россиян из целой страны когда то нормальных людей сделала е.ануты. болванов-дураков
Vesna_Krasna2    23.01.2019, 15:30
Оценка:  -1
Vesna_Krasna2
Когда продавать уже нечего дело доходит до Родины.
Мыкола    23.01.2019, 15:17
Оценка:  -1
Мыкола
Что за щедрость такая за государственный счет? Украине так ржавое железо продают за миллионы, а тут новейшие разработки отдают даром! Это итог поездки Порошенко в Израиль?
Boxerogos    23.01.2019, 15:08
Оценка:  0
Boxerogos
А документы на оружие,разрушающее собственную страну,кому-нибудь передали?
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