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В Москве заждались вывода войск США из Сирии

Комментариев: 6
Соединенные штаты пока не предпринимают никаких действий по выводу своих войск из Сирии, считают в МИД РФ.
В России не увидели вывода военных США из Сирии
В России не увидели вывода военных США из Сирии

В России заявили, что США не принимают конкретных мер по выводу своих войск из Сирии, несмотря на заявления. Об этом в среду, 23 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Интерфакс.

"Конкретные меры по реализации данного решения пока, как мы видим, не предпринимаются", - сказала Захарова.

Она напомнила, что 16 января в Манбидже в результате подрыва террористом-смертником самодельного взрывного устройства "погибли десятки людей, включая четырех граждан США".

"Очевидно, что незаконно действующие на территории Сирии американские подразделения, а также их союзники по так называемой антиигиловской коалиции, так и не смогли предотвратить перемещения осажденных на востоке Сирии террористов в другие части страны", - сказала Захарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода войск из Сирии 14 января.

 

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Теги: Россия, США, Сирия, МИД РФ, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
deadwest    23.01.2019, 15:30
Оценка:  -1
deadwest
Тем временем, Новости гибридной войны.
deadwest    23.01.2019, 15:30
Оценка:  -1
deadwest
За 11 месяцев прошлого года Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
deadwest    23.01.2019, 15:30
Оценка:  -1
deadwest
А вот экспорт украинских товаров в Россию упал на 7% - до 3,3 миллиарда долларов.
deadwest    23.01.2019, 15:31
Оценка:  -1
deadwest
К вопросу, кто кому нужней...
vicinq    23.01.2019, 15:26
Оценка:  +1
vicinq
Пока режим хунты на русофашитском кремле не сменится никаких вывод войск !
deadwest    23.01.2019, 15:31
Оценка:  -1
deadwest
Бандера пидр.
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