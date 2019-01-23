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Казахский депутат предложил переименовать страну

Комментариев: 3
Политик Азат Перуашев считает, что стране нужно вернуть старое название и "восстановит историческую справедливость".
Казахстан предложили переименовать
Казахстан предложили переименовать
Zakon.kz

Депутат нижней палаты парламента Казахстана (мажилиса) Азат Перуашев выступил с предложением сменить официальное название страны на Казахскую Республику. Запрос он направил премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву, сообщает казахское агентство Tengrinews 23 января.

Как сообщает издание, инициатива родилась в преддверии юбилея страны – в 2020 году исполнится 100 лет со дня образования Казахской Республики в составе СССР. Депутат предложил "достойно отметить эту дату".

"По аналогичным основаниям в прошлом году отмечала 100-летие Азербайджанская Республика, а по официальному указу президента России в этом году будет праздноваться 100-летие ровесницы "Алаш Орды" – Башкортостана", – сказано в запросе к казахскому премьеру.

По мнению Перуашева, возвращение старого названия "восстановит историческую справедливость" и сплотит граждан Казахстана всех национальностей.

Депутат напомнил, что первым инициативу выдвинул президент страны Нурсултан Назарбаев в 2014 году. Тогда глава государства отмечал, что название Казахская Республика является более привлекательным.

"Считаем, что пришло время для практической реализации предложений елбасы (лидера нации. – ред.). Нужно называть вещи своими именами, черное – черным, белое – белым, а казахов – казахами", – заявил Перуашев.

В кулуарах он добавил, что новое название должно использоваться наряду с уже устоявшимся.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал граждан, недовольных уровнем жизни в стране, погулять по кладбищу.

Напомним, Назарбаев утвердил изменения в указе о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу.

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Теги: Казахстан, страна, депутат, переименование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Ruspidor    23.01.2019, 15:55
Оценка:  0
Ruspidor
Исторически правильно - Китай...
vicinq    23.01.2019, 15:43
Оценка:  +4
vicinq
Давай уж сразу на Казахская расийская республика шоб не тянуть время..
Колишній-східняк    23.01.2019, 15:47
Оценка:  +4
Колишній-східняк
или Казахская республика в составе РФ...
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