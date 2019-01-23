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Украинскую церковь внесли в диптих на сайте Вселенского патриархата

Комментариев: 2
Сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в перечень Православную церковь Украины.
Сайт Вселенского патриархата внес ПЦУ в диптих поместных православных церквей
Сайт Вселенского патриархата внес ПЦУ в диптих поместных православных церквей
rbc.ua

Официальный сайт Вселенского патриархата обновил диптих поместных православных церквей, внеся в этот перечень Православную церковь Украины. Об этом в среду, 23 января, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, теперь в перечне Новые патриархаты - Автокефальные церкви в конце, после Православных церквей Чехии и Словакии, указана Православная церковь Украины.

 

Напомним, 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний. Представители Русской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.

5 января 2019 года в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Украинской церкви, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Теги: церковь, Православие, православная церковь, Константинополь, вселенский патриарх, автокефалия, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    23.01.2019, 16:51
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
И все-таки церковь ортодоксальная. Значит - ОЦУ.
Kostos    23.01.2019, 16:33
Оценка:  +2
Kostos
бзДітерки мокшанські, як ся маєте?
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