Трамп придумал лозунг для стены на границе

Слоган призван донести до общественности идею, что уровень преступности в США снизится, когда строительство закончат.

Трамп продолжает настаивать на строительстве стены на границе с Мексикой Getty Images

Президент США Дональд Трамп придумал лозунг для стены на границе с Мексикой. "Стена взойдет - преступность падет. Это новый мотив Республиканской партии на два года, пока стена не будет закончена. Сейчас в процессе строительства. Используйте это и молитесь", - написал Трамп в Twitter. Напомним, в США уже месяц частично приостановлена работа правительства . Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. На прошлой неделе Трамп представил план по восстановлению работы правительства страны. В ходе выступления в Белом доме он пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент