Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп придумал лозунг для стены на границе

Комментариев: 0
Слоган призван донести до общественности идею, что уровень преступности в США снизится, когда строительство закончат.
Трамп продолжает настаивать на строительстве стены на границе с Мексикой
Трамп продолжает настаивать на строительстве стены на границе с Мексикой
Getty Images
Президент США Дональд Трамп придумал лозунг для стены на границе с Мексикой.
 
 
"Стена взойдет - преступность падет. Это новый мотив Республиканской партии на два года, пока стена не будет закончена. Сейчас в процессе строительства. Используйте это и молитесь", - написал Трамп в Twitter.
 
Напомним, в США уже месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.
 
На прошлой неделе Трамп представил план по восстановлению работы правительства страны. В ходе выступления в Белом доме он пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Мексика, стена, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь