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В Испании тысячи таксистов вышли на протесты

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Забастовки проходят в Мадриде и Барселоне. Число участников акции приблизилось к 30 тысячам.
В Испании бастуют таксисты
В Испании бастуют таксисты

В Мадриде и Барселоне проходит забастовка таксистов против неравных условий работы с водителями, которые обслуживают клиентов через онлайн-платформы Uber и Cabify. Об этом в среду, 23 января, сообщает газета El Pais.

По данным издания, забастовки таксистов начались 18 января. На этой неделе число бастующих приближается к 30 тысячам.

Таксисты заблокировали центр Мадрида (площадь Пуэрта-дель-Соль, улица Гран-Виа), значительно затруднив работу общественного транспорта (движение по некоторым маршрутам было отменено). В столице работают только около 100 таксистов.

Представители регионального правительства готовы идти на переговоры с ассоциацией таксистов Мадрида. В Барселоне уже прошло обсуждение условий, и онлайн-платформы Uber и Cabify могут покинуть рынок услуг города, если таксисты согласятся на предложенные правительством условия, которые оно объявит до 29 января.

 

 

Напомним, в марте 2018 года в столице Бельгии водители такси заблокировали основные транспортные пути с требованием запретить сервис Uber.

Также в августе в Испании проходили забастовки таксистов.

 

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Теги: Забастовки, Испания, Барселона, протесты, фото, Мадрид, протест, такси, акции протеста, таксист, Uber
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Источник: korrespondent.net

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