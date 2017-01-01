Болгария объявила об отказе от инвестиционных виз

Гражданство Болгарии предоставлялось иностранцам за инвестиции в размере не менее 1 млн левов – около 500 тысяч евро.

Правительство Болгарии приняло решение отказаться от предоставления гражданства инвесторам, претендующим на получение "золотых" виз и паспортов в обмен на покупку недвижимости или капиталовложения в экономику страны. Об этом сказал министр экономики Эмил Караниколов по итогам заседания кабинета министров, сообщает ТАСС в среду, 23 января.

"Наша проверка показала, что действие этого закона существенного экономического эффекта не дает, а болгарское гражданство, начиная с 2014 года было предоставлено лишь 50 бизнесменам различных государств, в том числе России, Египта и Пакистана. Соответствующее предложение о поправках в закон о болгарском гражданстве будет внесено в Народное собрание страны", – сообщил Караниколов.

Он напомнил, что гражданство Болгарии предоставлялось за инвестиции в размере не менее 1 млн левов (около 500 тысяч евро). В 2014 году были поданы два заявления о вкладе в 89 млн левов (около 44,5 млн евро), в 2015 году – одно заявление за 13 млн левов (около 6,5 млн евро). В 2018 году инвестиции в производство составили 491 млн левов (около 245,5 млн евро).

Напомним, в Еврокомиссии озабочены тем, что Кипр, Мальта и Греция выдают "золотых паспортов" лицам из Китая, России и других бывших республик СССР. В ЕК полагают, что эти действия делают Евросоюз уязвимым в отношении отмывания денег, коррупции и деятельности преступных группировок.

Как известно, 7 декабря 2018 года Великобритания остановила выдачу инвестиционных виз. Эту программу планируют возобновить в 2019 году. Но визу можно будет получить после аудита состояния заявителя, проведенного независимой британской компанией. Также инвесторам запретят вкладываться в гособлигации.

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