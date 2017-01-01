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Беспорядки в Венесуэле: возросло число жертв

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Число жертв беспорядков и столкновений в венесуэльской столице Каракасе увеличилось до четырех.
В Венесуэле проходят новые протесты
В Венесуэле проходят новые протесты

В Венесуэле число жертв беспорядков и столкновений в Каракасе увеличилось до четырех. Об этом в среду, 23 января, со ссылкой на полицию страны сообщает газета Commercio.

Также стало известно, что к протестам против президента Николаса Мадуро, которые охватили столицу Венесуэлы, уже присоединились четыре из 23 штатов страны.

"Баринас, Арагуа, Боливар и Нуэва-Эспарта сегодня поднимаются в едином голосе, поднимаются и поддерживают свою законную Национальную ассамблею", - сообщил в среду глава парламента страны Хуан Гуаидо в Twitter.

Как известно, 21 января в Каракасе состоялась неудачная попытка мятежа военных. Вскоре его участников задержали, однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власть применяла силу для разгона манифестаций.

В среду в Венесуэле продолжились марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников.

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Теги: митинг, беспорядки, протесты, фото, Венесуэла, протест, жертвы, акции протеста, Мадуро, погибшие, Каракас
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Источник: korrespondent.net

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