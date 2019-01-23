Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тестовый звездолет Маска разрушился из-за ветра

Комментариев: 1
Тестовая версия космического корабля Starship разрушилась из-за сильного ветра на строящемся космодроме SpaceX в Техасе.
Тестовую версию космического корабля Starship разрушил ветер
Тестовую версию космического корабля Starship разрушил ветер
twitter.com/elonmusk

Тестовая версия космического корабля Starship, предлагаемого компанией SpaceX для межпланетных полетов, разрушилась из-за сильного ветра на строящемся космодроме компании в американском штате Техас. Об этом в среду, 23 января, сообщил гендиректор компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

"Ветер скоростью 50 миль в час (80 км в час - ред.) сломал крепление (макета корабля - ред.) к блокам (на земле - ред.) прошлой ночью, и главная часть (макета - ред.) взлетела. Потребуется несколько недель для ремонта", - отметил он.

Предполагается, что космический корабль Starship для межпланетных полетов будет одновременно второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой на SpaceX. Для тестирования был изготовлен макет корабля Starship из нержавеющей стали, который собрали на месте будущего космодрома SpaceX в Бока-Чика.

Известно, что тестовая версия Starship имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Она оснащена тремя двигателями Raptor.

Напомним, 11 января Маск опубликовал в Twitter фотографию собранного из нержавеющей стали прототипа реального космического корабля Starship. По его словам, данный макет предназначен для вертикальных тестовых полетов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: космос, США, космический корабль, освоение космоса, ветер, SpaceX, Илон Маск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
OLES555    23.01.2019, 21:15
Оценка:  -3
OLES555
гы гы гы
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь