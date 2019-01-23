Тестовый звездолет Маска разрушился из-за ветра

Тестовая версия космического корабля Starship разрушилась из-за сильного ветра на строящемся космодроме SpaceX в Техасе.

Тестовая версия космического корабля Starship, предлагаемого компанией SpaceX для межпланетных полетов, разрушилась из-за сильного ветра на строящемся космодроме компании в американском штате Техас. Об этом в среду, 23 января, сообщил гендиректор компании SpaceX Илон Маск в Twitter.

"Ветер скоростью 50 миль в час (80 км в час - ред.) сломал крепление (макета корабля - ред.) к блокам (на земле - ред.) прошлой ночью, и главная часть (макета - ред.) взлетела. Потребуется несколько недель для ремонта", - отметил он.

Предполагается, что космический корабль Starship для межпланетных полетов будет одновременно второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, создаваемой на SpaceX. Для тестирования был изготовлен макет корабля Starship из нержавеющей стали, который собрали на месте будущего космодрома SpaceX в Бока-Чика.

Известно, что тестовая версия Starship имеет меньшую длину, но такой же диаметр, как и будущий корабль. Она оснащена тремя двигателями Raptor.

Напомним, 11 января Маск опубликовал в Twitter фотографию собранного из нержавеющей стали прототипа реального космического корабля Starship. По его словам, данный макет предназначен для вертикальных тестовых полетов.

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