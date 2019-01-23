Трамп признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Ранее 23 января Хуан Гуайдо был приведен к присяге в качестве временного президента. Президент США официально поддержал его.

Президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным", - говорится в письменном заявлении Трампа.

"Я продолжу использовать весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле", - добавил Трамп. Он выразил готовность работать с Гуаидо.

Трамп также добавил, что будет привлекать к ответственности "режим Мадуро" за любые "угрозы народу Венесуэлы".

Также Канада признала главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо новым президентом страны. Об этом сообщил чиновник канадского правительства, передает Reuters.

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Напомним, 21 января в Каракасе состоялась неудачная попытка мятежа военных. Вскоре его участников задержали, однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власть применяла силу для разгона манифестаций.

В среду в Венесуэле продолжились марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников. По последним данным, число жертв беспорядков и столкновений в Каракасе увеличилось до четырех.

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