Миллиардер Безос запустил необычную ракету

Необычную ракету компания Blue Origin запустили уже 10 раз. Она предназначена для туристических суборбитальных полетов.

Ракета New Shepard для туристических суборбитальных полетов имеет утолщенный вид и несет наверху капсулу для пассажиров с огромными иллюминаторами, сообщает Лига.net.

В среду, 23 января, в 17:07 по Киеву частная компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса в 10-й раз запустила в окрестности линии Кармана многоразовую ракету-носитель New Shepard.

В отличие от двух прошлых испытательных полетов, на этот раз весь "трюм" был забит научно-исследовательской аппаратурой: NASA по своей программе Flight Opportunities Program выкупило все место в пассажирской капсуле.

Капсулу и маршевую ступень ракеты контролируемо и мягко вернули на Землю.

Среди аппаратуры — техника и материалы для 9 экспериментов как по государственным программам США, коммерческим разработкам, так и для академических исследований в условиях микрогравитации.

Двигатель BE-3 (Blue Engine 3) работает на водороде и кислороде. В ходе 110-секундного полета он развивает тягу до 490 килоньютонов. Затем ступень отделяется от капсулы и самостоятельно садится при помощи двигателя.

Рассчитанная на 6 пассажиров кабинка еще какое-то время летит по инерции вверх, достигая линии Кармана (условная граница между атмосферой и космосом, около 100 км) и выходя за нее, после чего совершает посадку на парашютах.

Напомним, 11 января SpaceX запустила ракету Falcon 9 с десятью спутниками. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на морскую платформу в Тихом океане.

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