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Мадуро разорвал дипотношения с США

Комментариев: 4
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 23 января, объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США, передает Reuters.
 
Венесуэльский лидер обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца в Каракасе. Он заявил, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.
 
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле государственный переворот.

Напомним, 21 января в Каракасе состоялась неудачная попытка мятежа военных. Вскоре его участников задержали, однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власть применяла силу для разгона манифестаций.
 
23 января в Венесуэле продолжились марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников. В результате столкновений погибли четыре человека.

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Теги: США, Венесуэла, дипломатические отношения, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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i-Kovalsky    24.01.2019, 00:37
Оценка:  +2
i-Kovalsky
аж 72 часа? Он надеется через 72 часа все еще быть в состоянии находиться на территории Венесуэлы? Оптимистично настроенный парень! Молодец!
freederik33    24.01.2019, 00:06
Оценка:  -2
freederik33
США так экономику пополняет .
LatAlliensSuck    24.01.2019, 00:08
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
Кому?
LatAlliensSuck    23.01.2019, 23:52
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
маДура, ты никто и звать тебя никак, через 72 часа ты будешь на ростове собирать пресс конференции! Беги в на самолет, пока не улетел, дурень!
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