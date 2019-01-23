Мадуро разорвал дипотношения с США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 23 января, объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США, передает

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 23 января, объявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США, передает Reuters

Венесуэльский лидер обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца в Каракасе. Он заявил, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.







Напомним, 21 января в Каракасе состоялась неудачная попытка мятежа военных . Вскоре его участников задержали, однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власть применяла силу для разгона манифестаций. 23 января в Венесуэле продолжились марши протеста против президента Мадуро, а также манифестации его сторонников. В результате столкновений погибли четыре человека. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле государственный переворот.

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