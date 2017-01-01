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В Венесуэле растет количество жертв протестов

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Число погибших в ходе массовых акций протеста в Венесуэле, по данным СМИ, составило уже восемь человек.
Венесуэлу охватили массовые протесты
Венесуэлу охватили массовые протесты


В результате массовых акций протестов в Венесуэле погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает местная газета El Nacional.

По информации издания, в штате Баринас погибли четыре человека, которые участвовали в митинге против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Еще несколько человек погибли в других штатах.

Напомним, 21 января в Каракасе состоялась неудачная попытка мятежа военных. Вскоре его участников задержали, однако в ряде районов города начались массовые выступления жителей в поддержку мятежников, власть применяла силу для разгона манифестаций. 23 января в Венесуэле продолжились марши протеста против президента Николаса Мадуро, а также манифестации его сторонников.

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Теги: беспорядки, Венесуэла, жертвы, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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