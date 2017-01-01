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Ким Чен Ын получил "прекрасное письмо" от Трампа

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Лидер Северной Кореи выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов.
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа
Ким Чен Ын получил письмо от Трампа


Северокорейский лидер Ким Чен Ын получил послание от президента США Дональда Трампа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Письмо от Трампа главе КНДР вручил заместитель председателя ЦК партии Ким Ен Чхор, который побывал в Вашингтоне для обсуждения второго американо-корейского саммита.

"Ким Ен Чхор вручил собственноручно написанное послание президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Ким Чен Ын остался удовлетворен "прекрасным посланием" Трампа.  Северокорейский лидер также выразил "необыкновенные решимость и волю" к достижению компромисса с США по ряду вопросов.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Теги: США, письмо, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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