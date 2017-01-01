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Мадуро лишили президентского статуса в соцсетях

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Профили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в Facebook и Instagram лишились синей "галочки подлинности".
В Венесуэле проходят массовые акции протеста
В Венесуэле проходят массовые акции протеста


Профили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Instagram и Facebook более не отмечены синими знаками, подтверждающими подлинность страниц публичных личностей и знаменитостей.

Twitter Мадуро на момент написания новости подтвержден галочкой подлинности. Представители социальных сетей пока не комментируют ситуацию со знаками подлинности.

Тем временем все профили венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в социальных сетях остаются подтвержденными.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что признает лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран. Мадуро обвинил США в попытке совершить в Венесуэле госпереворот и разорвал с ними дипломатические отношения.

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Теги: Венесуэла, Facebook, соцсети, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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