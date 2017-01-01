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Король Малайзии расходится с Мисс Москва после отречения от престола

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Отношения отрекшегося от престола короля Мухаммада V и россиянки Оксаны Воеводиной дали трещину.
Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мухаммад V и Оксана Воеводина
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Отрекшийся от престола король Малайзии Мухаммад V разводится с победительницей конкурса Мисс Москва – 2015 Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает СтарХит со ссылкой на источники.
 
Отмечается, что малайзийский монарх и Воеводина решили развестись из-за "остывших чувств" и частых ссор. В настоящее время представители сторон готовят необходимые документы для начала бракоразводного процесса.
 
Ранее сообщалось, что Мухаммад V отрекся от престола после свадьбы с Мисс Москва – 2015.
В конце ноября 2018 года СМИ сообщили, что Мухаммад V женился в России на победительнице конкурса Мисс Москва-2015 Оксане Воеводиной. Ради брака с королем девушка приняла ислам и взяла новое имя – Рихана. Стало известно, что пара ждет ребенка. Факт возможной коронации новой жены короля вызвал неодобрение среди других правителей.

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Теги: развод, Малайзия, Мисс Мира, король
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Источник: korrespondent.net

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