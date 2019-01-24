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Меркель пошутила о планах после отставки

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Канцлер Германии иронично отреагировала на беспокойство Клауса Шваба по поводу того, чем она займется после отставки.
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала лидеру Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) Клаусу Швабу «радоваться тому, что имеешь». Видеозапись размещена на сайте форума.
 
В конце дискуссии с Меркель Шваб заявил, что надеется на ее визиты на форум в будущем в качестве активной участницы, а не политика в отставке. "Ну, сегодня я у вас, не так ли? Так что следует радоваться тому, что имеешь", – сказала в ответ канцлер Германии.
 
Напомним, осенью прошлого года Меркель объявила, что не будет пытаться участвовать в выборах в 2021 году. Кроме того, она решила уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), в декабре ее заменила в данной должности генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
 
Сама Меркель говорила, что после окончания ее полномочий на посту канцлера не будет занимать должностей в политике. Меркель 64 года, она занимает пост канцлера Германии с 2005 года, а председателем ХДС была с 2000 по 2018 год.

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Теги: Меркель, отставка, Ангела Меркель, Давос 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    24.01.2019, 06:33
Оценка:  0
Колишній-східняк
Такому политическому долголетию многие из ныне действующих позавидуют... Но, всему когда-то приходит конец. Вырезные картинки в театре теней. Это - только сравнение, истина много сложней. На мгновение вынырнем из ниоткуда, и нырнем в никуда до скончания дней.
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