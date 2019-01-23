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В США мужчина захватил заложников и устроил стрельбу в банке: есть жертвы

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Спецслужбы во время штурма освободили заложников и задержали злоумышленника, который забаррикадировался в отделении банка.
Полиция освободила заложников
Полиция освободила заложников
edition.cnn.com

В американском городе Себринг (штат Флорида) минувшей ночью 21-летний мужчина по имени Зефен Ксавер захватил заложников и устроил стрельбу в банке. В результате по меньшей мере пять человек погибли, сообщает CNN.

В ответ на требования полицейских сдаться злоумышленник открыл стрельбу. Кто именно погиб, не уточняется.

В результате штурма здания несколько человек получили ранения. Спецслужбам удалось задержать злоумышленника.

Начато расследование случившегося. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается попытка ограбления.

 

Напомним, в Чехии мужчина взял в заложники девятерых клиентов банка. Позже полиция освободила захваченных.

Ранее на заправочной станции в немецком городе Бохум вооруженный мужчина взял в заложники местную работницу.

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Теги: США, Флорида, видео, фото, полиция, заложники
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Источник: korrespondent.net

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