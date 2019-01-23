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Экс-адвокат Трампа заявил об угрозах со стороны президента - СМИ

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Майкл Коэн был вынужден отменить свои показания на запланированных слушаниях в Конгрессе США из-за угроз в адрес своей семьи.
Майкл Коэн заявил, будто Дональд Трамп угрожал его семье
Майкл Коэн заявил, будто Дональд Трамп угрожал его семье
Getty Images

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил об угрозах его семье со стороны президента США, в связи с чем он отложил свои показания в Конгрессе США. Об этом в среду, 23 января, сообщает Bloomberg.

"Майкл Коэн, бывший адвокат и подручный президента Дональда Трампа, отложил свои показания в Конгрессе, ссылаясь на беспокойство относительно безопасности его семьи", - говорится в публикации.

Как сообщил в этой связи адвокат Коэна и его представитель Ленни Дэвис, семья Коэна просит его не идти на слушания в Конгресс после призывов Трампа и его адвоката Руди Джулиани открыть расследование против тестя Коэна.

"Президент терроризировал кого-то, кто хотел сказать правду перед Конгрессом", - заявил Дэвис.

Ранее сообщалось, что Майкл Коэн должен был выступить на открытых слушаниях в Палате представителей США 7 февраля.

В конце прошлого года Коэн был приговорен к заключению, и приговор вступает в силу в начале марта.

В этой связи демократы в Палате представителей заявляют, что слушания с участием Коэна критически важно провести до того, как он будет заключен.

Президент Трамп в интервью Fox News в прошлом месяце, сказал, что тесть Коэна является "очень богатой персоной". Обращаясь к своему экс-адвокату, президент спросил: "заключил ли он сделку со следствием – ред.), чтобы уберечь своего тестя? Заключил он сделку, чтобы уберечь свою жену?" В этой связи приводятся также высказывания друга Коэна, Донни Дойча, который сообщил, что Коэн в последнее время все больше обеспокоен намерениями Трампа отомстить, а также угрозами его семье, если тот выступит с показаниями.

"Он был в панике. Он повторял, что Трамп будет преследовать моего тестя, а следующими будут мои дети?", - заметил Дойч на канале MSNBC 18 января. Он также отметил, что Коэн постоянно говорит о Трампе: "Вы не знаете, на что способен этот человек".

Напомним, в ноябре прошлого года Майкл Коэн признал, что сделал ложные заявления в 2017 году в ходе слушаний в Сенате США по "российскому делу" относительно Трампа.

Ранее в ходе расследования команды спецпрокурора Роберта Мюллера юрист признал себя виновным в финансовых махинациях в ходе предвыборной кампании по указанию Трампа.

 

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Теги: США, адвокат, угрозы, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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