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В одном из штатов Венесуэлы полиция перешла на сторону протестующих

Комментариев: 3
Полицейские на служебных мотоциклах и автомобилях под радостные крики присутствующих присоединились к колонне протестующих.

Сотрудники полиции штата Карабобо в среду, 23 января, приняли участие в акции протеста против правительства в столице региона, городе Валенсия. Об этом сообщило издание El Nacional.

Также было опубликовано соответствующее видео.

"Вы не поверите, но эти полицейские только что присоединились к борьбе против (президента) Николаса Мадуро, - так очевидец прокомментировал случившееся. - Мы здесь празднуем, потому что полицейские присоединились (к нам)”.

Судя по видео речь идет по меньшей мере о нескольких десятках сотрудников полиции на служебных мотоциклах и автомобилях. Люди встретили полицейских радостными возгласами.

Напомним, в Венесуэле уже несколько дней продолжаются марши протеста против президента Николаса Мадуро, а также манифестации его сторонников. По последним данным число жертв во время протестов достигло 16 человек.

Как сообщалось, 23 января председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Президент США Дональд Трамп объявил, что Гуайдо является президентом Венесуэлы. В его поддержку также выступило несколько латиноамериканских стран.

 

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Теги: протесты, видео, Венесуэла, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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shurag    24.01.2019, 09:47
Оценка:  0
shurag
Где теперь путиноиды будут брать муку?
Перегар    24.01.2019, 09:40
Оценка:  0
Перегар
Venezuela Vamos!
LatAlliensSuck    24.01.2019, 09:16
Оценка:  +1
LatAlliensSuck
Так держать! Сколько можно терпеть диктатуру путинской мрази маДуры!? В стране коллапс, путин довел людей до голода, Венесуэла вставай!
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