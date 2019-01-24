Керченский пролив: Один танкер несется к побережью, второй может взорваться

Второй танкер уже без открытого огня движется в сторону побережья Краснодарского края.

Горящий танкер "Маэстро" может взорваться - пламя поднимается на 20 метров EPA/UPG

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На танкере “Маэстро“, который третьи сутки горит в Черном море, сохраняется угроза взрыва. Об это сообщает ТАСС.

По данным Азово-Черноморского филиала морской спасательной службы РФ, высота пламени достигает 20 метров.

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При этом контролируемый дрейф “Канди“ возобновился, у него оторвало последний швартовый конец. Судно движется в сторону побережья Краснодарского края. На танкере накануне было ликвидировано открытое горение.

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“Канди“ почти выгорел, а “Маэстро“ на якоре никуда не двигается и горит. “Если погода позволит людей высадить, значит, высадят на борт и будут смотреть, угрожает ли судну затопление“, - сообщили спасатели.

Напомним, пожар на танкерах “Маэстро“ и “Канди“ возник 21 января в районе Керченского пролива. Погибли 22 человека.