Порошенко увидел "популизм Мадуро" в Украине

Президент увидел в Украине похожий популизм, который, по его мнению, привел к протестам против Мадуро.

Массовые протесты в Венесуэле являются результатом популистской политики президента страны Николаса Мадуро, заявляет президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сказал в ходе "Украинского завтрака" в четверг, 24 января, в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет Интерфакс-Украина.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле", - сказал Порошенко

Он отметил, что венесуэльцы вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение.

"Миллионы венесуэльцев сказали "Нет" Мадуро, нет популизму", - подчеркнул Порошенко, комментируя события в южноамериканской стране.

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности Куба, Боливия, Мексика и России, признают легитимность Мадуро.

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