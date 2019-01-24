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Порошенко увидел "популизм Мадуро" в Украине

Комментариев: 4
Президент увидел в Украине похожий популизм, который, по его мнению, привел к протестам против Мадуро.
Порошенко увидел "популизм Мадуро" в Украине
twitter.com/poroshenko

Массовые протесты в Венесуэле являются результатом популистской политики президента страны Николаса Мадуро, заявляет президент Украины Петр Порошенко. Об этом он сказал в ходе "Украинского завтрака" в четверг, 24 января, в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет Интерфакс-Украина.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимает, что это означает и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле", - сказал Порошенко 

Он отметил, что венесуэльцы вышли с протестами на улицы своих городов, поскольку лопнуло их терпение.

"Миллионы венесуэльцев сказали "Нет" Мадуро, нет популизму", - подчеркнул Порошенко, комментируя события в южноамериканской стране.

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. 

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности Куба, Боливия, Мексика и России, признают легитимность Мадуро.

 

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Теги: Давос, Венесуэла, Порошенко, Мадуро, Давос 2019
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Boxerogos    24.01.2019, 12:13
Оценка:  +2
Boxerogos
Синий Педя Мадурошенко и здесь подлизал своим хозяевам из-за океана!))))))))))))
Letohradek    24.01.2019, 12:16
Оценка:  -3
Letohradek
Не понял, почему "синий"? Но ты видимо хотел, что бы все подлизывали кремлевским подонкам? Почему?
Boxerogos    24.01.2019, 12:24
Оценка:  0
Boxerogos
Бабушка Виолетта,после смены пола,ты ничего не понимаешь.Похоже новые органы у тебя не прижились.Потому ты и"не понял".)))))))))))))))
Ruspidor    24.01.2019, 12:25
Оценка:  -4
Ruspidor
Не отменяй галопередол, рано тебе еще...
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