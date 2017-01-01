В Австралию пришла рекордная жара

В некоторых регионах столбик термометра приближается к отметке в 50 градусов по Цельсию. От жары страдают люди и животные.

Жители Австралии страдают от рекордной жары: на юге страны температура достигает 50 градусов по Цельсию, сообщает в четверг, 24 января, Интерфакс.

В городе Седуна, по данным телеканала, второй день подряд температура достигает 48,6 градусов по Цельсию. А в столице штата Аделаида температура в четверг достигала 46,6 градусов по Цельсию. Этот рекордный показатель для города сделал его самой жаркой столицей штата в Австралии. Предыдущий рекорд был установлен в столице штата Виктория, Мельбурне, где в 2009 году столбик термометра поднялся до 46,4 градусов.

Рекордные температуры пришли в Австралию еще на прошлой неделе. Тогда было установлено около десятка температурных рекордов, а в городке Нуна в Новом Южном Уэльсе температура ночью не опускалась ниже 35,9 градусов по Цельсию. Тогда из-за жары в центральной и западной Австралии власти были вынуждены застрелись порядка 2,5 тысяч диких верблюдов, страдавших от жары.

Людям справляться с жарой помогает местный бизнес. Так, один из пабов в пригороде Аделаиды пообещал выдавать посетителям бесплатное пиво, если температура воздуха превысит 45 градусов.

Ожидается, что жара продолжится и в пятницу, распространившись на штаты Виктория и Новый Южный Уэльс.

Температура на уровне 43 градусов ожидается в пятницу в Мельбурне, где состоится полуфинал открытого чемпионата Австралии по теннису.

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