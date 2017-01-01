В Германии сотрудники аэропортов и работодатели уладили тарифный спор

До 2021 года зарплата сотрудникам служб безопасности аэропортов будет ежегодно увеличиваться на 3,5-9,77%.

В Германии сотрудники аэропортов, которые отвечают за безопасность перевозок пассажиров и грузов, и их работодатели достигли соглашения в тарифном споре. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Укринформ со ссылкой на представителей профсоюза Verdi и работодателя – BDLS.

"После интенсивных переговоров ночью мы смогли достичь результата", – сказал представитель BDLS Райнар Фрибертхойзер.

По его словам, договоренность заключается в том, что до 2021 года зарплата сотрудникам служб безопасности аэропортов будет ежегодно увеличиваться на 3,5-9,77%. Всего стороны провели пять раундов переговоров.

В свою очередь профсоюз пообещал обнародовать подробности сделки позже. Он требовал повышения зарплаты для 23 тысяч сотрудников до 20 евро в час. Сейчас она колеблется в пределах 11,39-17,16 евро в зависимости от региона.

Стороны провели пять раундов переговоров. Профсоюз с целью повлиять на работодателей провел несколько предупредительных забастовок в ряде крупнейших аэропортов страны.

Напомним, 10 января в Германии прошла забастовка в трех крупных аэропортах – Кельн-Бонне, Дюссельдорфе и Штутгарте.

После этого профсоюз Verdi расширил количество аэропортов, в которых 15 января прошла еще одна забастовка. Протестовали во Фанкфурте, Ганновере, Бремене, Галле, Дрездене и Эрфурте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet