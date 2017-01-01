Экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в домогательстве

Обвинения против политика выдвинули две женщины. В то же время подозреваемый Алекс Салмонд все отрицает.

Бывшего премьер-министра Шотландии (2007 -2014 гг.) Алекса Салмонда задержали в связи с подозрениями в сексуальных домогательствах. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Sky News.

Отмечается, что 64-летнему Салмонду уже предъявлены обвинения и вскоре он предстанет перед судом.

Салмонд, который с 2017 года ведет политическое ток-шоу на одном из телеканалов, категорически отвергает обвинения в свой адрес, называя их смехотворными.

Полиция Шотландии тем временем расследует сообщения двух женщин о домогательствах в их адрес со стороны бывшего лидера Шотландской национальной партии (ШНП).

В начале августа прошлого года стало известно, что шотландское правительство завершило продолжавшееся восемь месяцев при соблюдении строгой конфиденциальности внутреннее расследование в отношении Салмонда. В домогательствах бывшего первого министра обвинили сразу две женщины, имена которых не называются. По сообщениям шотландской газеты Daily Record, по крайней мере один из эпизодов произошел зимой 2013 года, когда Салмонд был главой шотландского правительства. Согласно данным издания, повышенному вниманию с его стороны многократно подверглась сотрудница правительственного аппарата.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер Uber уволился после обвинений в домогательствах. Мужчина неоднократно делал замечания сексуального характера в адрес коллег и имел роман с одной из сотрудниц.

А в прошлом году в Индии министра обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам.

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