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В МИД России сделали заявление по Венесуэле

Комментариев: 6
В Москве осудили "двоевластие" в стране и предостерегли США от военного вмешательства в Венесуэле.
Россия выступает против двоевластия в Венесуэле
Россия выступает против двоевластия в Венесуэле
AP

В МИД России осудили политические события в Венесуэле. В Москве считают, что создание двоевластия в стране является прямым путем к хаосу и разрушению основ государственности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"Приведение к присяге оппозиционного "врио президента Венесуэлы" и незамедлительное признание его в этом качестве со стороны США и ряда региональных государств направлено на усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта. Подобное намеренное и, очевидно, хорошо продуманное создание в Венесуэле "двоевластия", формирование альтернативного центра принятия решений - это прямой путь к хаосу, разрушению основ венесуэльской государственности", - говорится в сообщении.

"Решительно осуждаем тех, кто толкает венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы", - отметили в МИД.

Отмечается, "что любая политическая деятельность должна осуществляться строго в рамках конституционного поля и в соответствии с национальным законодательством". 

В МИД России считают, что Вашингтон своими действиями и заявлениями в отношении Каракаса демонстрирует тотальное игнорирование норм международного права. "Налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств", - считают в МИД РФ.

"Особо тревожными представляются поступающие сигналы из ряда столиц, что нельзя исключать и вооруженного вмешательства извне, - говорится в документе.

В то же время, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу Международная жизнь предостерег США от военного вмешательства в Венесуэлу.

Такое заявление он сделал еще до того, как 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны. 

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности Куба, Боливия, Мексика и России, признают легитимность Мадуро.

 

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Теги: Россия, США, протесты, Венесуэла, МИД РФ, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Woodbrother    24.01.2019, 14:03
Оценка:  +3
Woodbrother
Плевать хотели США на все рассейские предостережения. Зря кремль мадуре 15 миллиардов зелени отвалил. Плакали кремлевские денюжки.
vlad006    24.01.2019, 14:08
Оценка:  0
vlad006
не зря отвалил - они типа за ними придут.
П    24.01.2019, 14:15
Оценка:  +1
П
Через океан, на чем?
    24.01.2019, 14:18
Оценка:  -3
В ОТЛИЧИЕ ОТ САМОЙ СИЛЬНОЙ АРМИИ КОНТИНЕНТА , В РОССИИ ЕСТЬ ВВС И ВМС ...)))
    24.01.2019, 14:16
Оценка:  -2
БАБУШКА , ТЫ ТАК УВЕРЕНА В СМЕЛОСТИ СВОИХ ХОЗЯЕВ ? )))))
vlad006    24.01.2019, 14:33
Оценка:  0
vlad006
они любят шастать по чужим странам.
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