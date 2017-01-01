Меркель в Давосе завуалировано выступила против Трампа - Bild

Немецкий канцлер высказала ряд вещей, противоречащих политике президента США.

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Канцлер Ангела Меркель своим выступлением в Давосе нанесла невидимый удар по президенту США Дональду Трампу, пишет немецкое издание Bild.

В частности, Меркель выступила с призывом в защиту системы многосторонних отношений, подчеркивая, что международные кризисы можно отрегулировать только с помощью совместных усилий. Завуалировано она выступила против позиции Трампа “Америка прежде всего“, считает издание.

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Несмотря на ряд проблем, нельзя допустить разрушения системы многосторонних отношений, считает в то же время Меркель. “Глобальная архитектура будет работать только в том случае, если мы сможем пойти на компромисс. В настоящее время мы сталкиваемся с перебоями в системе, и это оказывает давление на международный порядок“, - подчеркнула она.

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Меркель призвала политиков и экономистов сделать все возможное, чтобы не допустить повторения банковского кризиса уровня 10-летней давности, последствия которого банки испытывают до сих пор.

“Если вы спросите людей, вера в стабильный международный финансовый сектор сильно пострадала. И поэтому все должно быть сделано для предотвращения повторения“, - подчеркивает канцлер.

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Комментируя газовую тему, Меркель заверила, что Германия продолжит покупать газ у РФ, что также стало намеком на разборки между США и Германией о “Северном потоке-2“. Тем не менее, ранее канцлер отметила, что считает конфликт с США на эту тему слишком раздутым, ведь Берлин намерен покупать газ и у других стран.

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Еще одним побочным ударом по Трампу издание называет заявление Меркель о важности изменений климата для всего мира, чего не хочет принять американский президент.

Напомним, ранее Ангела Мекрель в Давосе пошутила о своих планах после отставки.