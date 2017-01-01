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Меркель пошла против Трампа в Давосе - СМИ

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Немецкий канцлер не упомянула США, говоря об урегулировании международных кризисов, отмечают СМИ.
Конфронтация между Вашингтоном и Берлином растет
Конфронтация между Вашингтоном и Берлином растет

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе c "пламенной речью" и призывом в защиту системы многосторонних отношений, пишет немецкое издание Bild.

Тем самым, отмечает издание, Меркель нанесла невидимый удар по президенту США Дональду Трампу, который отменил поездку в Давос из-за продолжающейся приостановки работы федерального правительства в стране.

Немецкий канцлер говорила о возможности урегулировать международные кризисы лишь с помощью совместных усилий. Без упоминания Трампа она завуалированно выступила против президента США, который не раз подрывал устои международного сообщества и повторял свой лозунг "Америка прежде всего", говорится в материале.

По словам Меркель, в настоящее время многосторонняя система отношений испытывает ряд проблем. Однако нельзя допустить разрушения самой системы многостороннего порядка, признала канцлер.

Как сообщалось, говоря о поставках газа, Меркель заявила, что спор с США по данному вопросу преувеличен, поскольку для Германии газ будет играть все большую роль на протяжении нескольких десятилетий, и Берлин намерен его покупать не только у России.

 

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Теги: Давос, Меркель, Трамп, Дональд Трамп, Давос 2019
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Источник: korrespondent.net

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