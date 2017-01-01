В Афганистане ликвидировали более 60 боевиков

Среди убитых оказался Мавлави Гандам Али, ответственный за финансирование боевиков в пяти северных провинциях.

В провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана военные силы страны совместно с международной коалицией убили более 60 боевиков террористического движения Талибан. Об этом в четверг, 24 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

"В результате наземной операции при поддержке ВВС Афганистана в координации с международными коалиционными силами в месте Шах-Гура уезда Кайсар провинции Фарьяб убит 61 боевик радикального движения Талибан", - сообщили СМИ со ссылкой на начальника пресс-центра полиции провинции Абдул Карима Юриша.

Юриш отметил, что еще три экстремиста были арестованы. Среди убитых оказался Мавлави Гандам Али, ответственный за финансирование боевиков в пяти северных провинциях и являющийся иностранным гражданином, а также теневой глава администрации талибов в уезде Кайсар, сказал глава пресс-центра.

Он добавил, что за последний месяц афганские и коалиционные силы нанесли более 12 воздушных и наземных ударов по позициям боевиков на территории провинции, уничтожено более восьми баз талибов и 80 транспортных средств экстремистов.

Напомним, несколькими днями ранее талибы напали на военную базу в центральной афганской провинции Вардак. В результате погибли 126 силовиков.

Перед этим талибы атаковали кортеж губернатора провинции Логар. Тогда не менее 15 правоохранителей погибли и получили ранения.

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