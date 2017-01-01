ЕС активирует санкционную процедуру против Венгрии

Еврокомиссия дала Будапешту два месяца, чтобы ответить на претензии по миграционному законодательству.

ЕС может через два месяца лишить Венгрию права голоса facebook.com eucouncil

Еврокомиссия в четверг, 24 января, приняла решение активизировать санкционную процедуру в отношении Венгрии, запущенную в июле 2018 года законов о миграции. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Еврокомиссия сегодня предпринимает следующий шаг в процедуре против Венгрии. 19 июля 2018 года Еврокомиссия направила Венгрии официальное уведомление относительно нового законодательства. Проанализировав ответ, представленный венгерскими властями, Еврокомиссия пришла к заключению, что большинство поднятых проблем до сих пор не решены", - говорится в сообщении.

Среди нарушений, которые Будапешт не устранил, - "ограничение индивидуальных свобод" мигрантов, а также "незаконное ограничение права на убежище".

"У властей Венгрии теперь есть два месяца на то, чтобы ответить на обеспокоенности Еврокомиссии. В противном случае Еврокомиссия может подать на Венгрию в Европейский суд юстиции", - говорится в заявлении.

Напомним, Еврокомиссия 19 июля 2018 года запустила санкционную процедуру в отношении Венгрии из-за принятых Будапештом законов по миграции. В ответ в Будапеште заявили, что готовы бороться против санкционной процедуры ЕК.

Статья 7 Лиссабонского договора предусматривает, что в отношении страны-члена ЕС могут быть введены различные санкции, в частности лишение права голоса в Совете ЕС. Ранее ЕС запустил похожий механизм против Польши.

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