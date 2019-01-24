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Украина поднялась в рейтинге лучших стран мира

Комментариев: 3
Страны оценивались по девяти критериям, среди которых, в частности, развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, сила и влияние на мировой арене.
Украина заняла 65 место в рейтинге лучших стран мира
Украина заняла 65 место в рейтинге лучших стран мира
Корреспондент.net

Украина в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report заняла 65 место, о чем отмечается на сайте издания в среду, 23 января.

Первое место в рейтинге третий год подряд заняла Швейцария. На втором оказалась Япония, которая поднялась на три позиции. После нее следуют Канада (потеряла одну строчку), Германия (в прошлом году была третьей) и Великобритания (была четвертой).

В десятку лучших также вошли Швеция, Австралия, США (они остались на месте), Норвегия (поднялась на три позиции) и Франция (в прошлом рейтинге была девятой). Замыкают рейтинг Пакистан, Ливан, Сербия, Ангола, Иран и Ирак.

Рейтинг основывается на результатах социологического опроса, проведенного в 80 странах мира.

Как известно, в прошлом году Украина была на 69 месте рейтинга, в 2017 году - на 73 из 80 стран.

Украина поднялась в рейтинге гендерного равенства

 

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Теги: Украина, рейтинг, страны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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толян04    24.01.2019, 17:38
Оценка:  0
толян04
украина заняла 65 место из 64 возможных
indiger    24.01.2019, 16:41
Оценка:  -3
indiger
Филиппины, Вьетнам и даже Польша в топ-50 вошли, а Украина между Гватемалой и Колумбией.
colavova    24.01.2019, 16:52
Оценка:  +1
colavova
рашка болтается между арабами и тайландом
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