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Протест таксистов в Мадриде: десять пострадавших

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Пострадали шестеро участников демонстраций, трое полицейских и один журналист.
Протест в Мадриде
Протест в Мадриде

В Мадриде в четверг, 24 января, в ходе акций протеста водителей такси, которые выступают против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify, пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом пишет Europa Press.

Отмечается, что во время стычек, произошедших недалеко от выставочного комплекса IFEMA, пострадали шестеро участников демонстраций, трое полицейских и один журналист.

Также стало известно, что полиция задержала одного человека за нападение на транспортное средство Cabify.

 

Cмотрите фотогалерею: Протест таксистов в Мадриде: десять пострадавших

 

Напомним, забастовки таксистов в Мадриде и Барселоне начались 18 января. Число бастующих приближается к 30 тысячам.

Как сообщалось, в марте 2018 года в столице Бельгии водители такси заблокировали основные транспортные пути с требованием запретить сервис Uber.

 

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Теги: Испания, протесты, фото, Мадрид, протест, акции протеста, таксист, пострадавшие, Uber, такси Uber
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Источник: korrespondent.net

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