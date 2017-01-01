ЕС запустил процедуру против Австрии за новые льготы по детям

Евросоюз начал принимать меры против правительства Австрии за новую систему индексаций выплат на ребенка.

Евросоюз начал принимать меры против Австрии за индексацию выплат на ребенка Getty Images

Европейский Союз начал принимать меры против Австрии за индексацию выплат на ребенка согласно стоимости жизни в стране, где она живет. Об этом в четверг, 24 января, заявила европейский комиссар по вопросам занятости, социальных дел, навыков и мобильности рабочей силы Марианна Тиссен, сообщает AP.

По словам еврокомиссарки, новая система, которая действует с 1 января, дискриминирует других работающих в Австрии граждан ЕС.

Как добавила представительница Евросоюза, шаг Австрии является "глубоко несправедливым", поскольку это означает, что многие граждане ЕС, которые платят взносы по социальному страхованию и налоги в Австрии, "получат меньше льгот только потому, что их дети живут в другом государстве-члене".

"Такой механизм не допускается в соответствии с законодательством ЕС", - подчеркнула Тиссен.

Между тем Австрия оценивает, что эта мера повлияет на 132 тысяч детей в ряде стран.

В то же время Комиссия предоставила Вене два месяца, чтобы ответить на ее "официальное сообщение", что является первым шагом в возможной судебной процедуре.

Ранее Еврокомиссия на заседании в четверг приняла решение подать в Европейский суд юстиции иск о нарушении налоговых правил Евросоюза Германией и Великобританией.

Также Еврокомиссия приняла решение активизировать санкционную процедуру в отношении Венгрии, запущенную в июле 2018 года законов о миграции.

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