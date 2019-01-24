Молодежное шествие в защиту климата в Брюсселе уже собрало 35 тысяч участников.

Третий четверг подряд ученики школ Брюсселя вышли на улицы, чтобы требовать усиления защиты климата земного шара. Об этом в четверг, 24 января, пишет NOS.

Демонстранты призывают к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне.

Отмечается, что в марше принимают участие 35 тысяч учеников.

Cмотрите фотогалерею: В Брюсселе тысячи школьников вышли на марш в защиту климата

Напомним, 2 декабря 2018 года в Брюсселе также прошла массовая демонстрация в защиту климата. В мероприятии приняли участие около 65 тысяч человек.

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