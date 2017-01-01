В Грузии шестерых украинцев оставили под арестом
В Грузии суд оставил под арестом шестерых украинцев, задержанных во время спецоперации в Тбилиси. Об этом в четверг, 24 января, сообщил народный депутат Егор Соболев в Facebook.
"Шестерых наших добровольцев и волонтеров, как и их грузинского собрата, оставили под арестом в Грузии", - написал парламентарий в соцсети.
Нардеп также рассказал, как проходило судебное заседание, а также в каких условиях содержат украинцев.
"Фотографировать и снимать запрещено всем, кроме одного центрального телеканала. К ребятам подходить нельзя. В стеклянном ограждении для арестованных они, как особо опасные, сидели в окружении конвоиров. Хорошо, что хоть родных, нас и друг друга увидели после 52-х дней в одиночных камерах, где их держат за эту самую "опасность"", - отметил Соболев.
По его словам, украинская сторона сейчас пытается достучаться до местных правозащитников.
Напомним, 2 декабря шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в ходе спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси, где они остановились. У них изъяли пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и боеприпасы. По данному факту в Грузии начали уголовное производство.
Установлено, что задержанные прибыли в Грузию страну 27 ноября, накануне второго тура президентских выборов в этой стране. Следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную связь этих лиц с проходящими в стране политическими процессами.
По словам адвокатов, задержанные утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью. Суд арестовал их 4 декабря. Тогда они объявили голодовку, которая длилась 20 дней.
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