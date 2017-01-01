В Греции произошло землетрясение
Возле острова Родос в Эгейском море произошло землетрясение О жертвах или пострадавших информации пока нет.
Вблизи греческого острова Родос в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Об этом сообщает Associated Press.
Сообщается, что землетрясение произошло в 14:30 по местному времени в 60 километрах к югу от Родоса. Информации о пострадавших нет. В издании отметили, еще одно землетрясение было во вторник.
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Ранее сообщалось, что 22 января в Индонезии зафиксировали два мощных землетрясения.
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