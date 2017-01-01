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Мадуро закрывает представительства Венесуэлы в США

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Венесуэльский лидер решил закрыть посольство и все консульства страны в США после того, как объявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства и всех консульств страны в Соединенных Штатах. Об этом он сказал в четверг, 24 января, выступая в Верховном суде. 

Мадуро подчеркнул, что не собирается покидать свой пост и отметил согласие с призывом Мексики и Уругвая к диалогу между правительством Венесуэлы и оппозицией для разрешения политического кризиса.

В своей речи Мадуро также обратился к народу США.

"Я призываю народ Соединенных Штатов отвергнуть этот государственный переворот и поддержать нас в борьбе за демократию в Венесуэле", - заявил венесуэльский лидер.

Напомним, днем ранее президент Венесуэлы объявил о разрыве дипломатических отношений с США, обвинив Вашингтон в поддержке попытки совершить государственный переворот в стране. 

Он дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В Госдепе подчеркнули, что США будут поддерживать дипломатические отношения с Каракасом через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо.

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Теги: США, Венесуэла, посольство, консульство, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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