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Во время протестов в Венесуэле погибли 26 человек

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Представлена информация только о тех жертвах, чья личность была подтверждена. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет.
В Венесуэле продолжаются антиправительственные протесты
В Венесуэле продолжаются антиправительственные протесты

Во время акций протеста оппозиции в Венесуэле погибли не менее 26 человек. Об этом в четверг, 24 января, сообщило агентство Интерфакс.

По данным неправительственной организации OVCS, речь идет только о данных по тем погибшим, которых уже удалось опознать.

Ранее сообщалось о 16 жертвах антиправительственных протестов.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные акции протеста.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом, а глава государства Николас Мадуро заявил, что не собирается покидать свой пост.

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Теги: протесты, Венесуэла, жертвы, акции протеста, погибли
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Источник: korrespondent.net

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