Трамп подпишет временный бюджет только с авансом на строительство стены

Американский лидер готов подписать законопроект, который положит конец "шатдауну", если в него включат часть средств на возведение стены с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о временном финансировании правительства на три недели, если в документ будет включена значительная часть средств на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом в четверг, 24 января, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерc, передает агентство Reuters.

"Лидер (республиканцев в Сенате) Митч Макконнелл и (лидер демократов) Чак Шумер сейчас встречаются, чтобы определить, могут они или не могут найти выход из тупика. Как было сказано сенатору Линдси Грэму, трехнедельный временный бюджет сработает только если в нем будет большой предварительный взнос на стену", - заявила Сандерс.

Ранее два других законопроекта по прекращению бюджетного кризиса провалились при голосовании в Сенате. После этого демократы и республиканцы призвали к быстрому принятию трехнедельного законопроекта о временном финансировании.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за разногласий между Трампом и демократами по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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