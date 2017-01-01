Мадуро не намерен покидать пост президента

Венесуэльский лидер не покинет свой пост до истечения положенного ему срока в 2025 году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не намерен уходить со своего поста до завершения срока мандата, который истекает в 2025 году. Об этом он сообщил в четверг, 24 января, выступая в Верховном суде, передает Интерфакс

"Я продолжу руководить страной до 2025 года. Я буду мужественным, и меня поддержат народ и армия", - подчеркнул Мадуро.

Комментируя выступления сторонников оппозиции, президент Венесуэлы заявил, что страна столкнулась с попыткой госпереворота, которому необходимо максимально противостоять.

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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