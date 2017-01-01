Платья Катрин Денев ушли с молотка почти за €1 млн

Выставленная на торги коллекция нарядов французской актрисы была создана кутюрье Ивом Сен-Лораном.

Платья Катрин Денев от Ив Сен-Лорана, выставленные на торги

Часть нарядов французской актрисы Катрин Денев от Ив Сен-Лорана распродали 24 января на аукционе Christie`s в Париже почти за миллион евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Отмечается, что в коллекции, выставленной на торги, были представлены свыше 300 лотов, из которых с молотка ушли почти 130 ансамблей.

Самым дорогим лотом оказалось нежно-розовое платье, расшитое стеклярусом и бисером, в котором Денев познакомилась с режиссером и сценаристом Альфредом Хичкоком в 1969 году. Платье продали за 42,5 тысячи евро, что в десять раз выше стартовой цены.

Помимо аукциона, проходящего в Париже, до 30 января на сайте Christie`s проводятся онлайн-торги.

В интервью газете Le Figaro Денев рассказала, что решила расстаться с нарядами из-за невозможности обеспечить правильное хранение.

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