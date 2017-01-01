Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Платья Катрин Денев ушли с молотка почти за €1 млн

Комментариев: 0
Выставленная на торги коллекция нарядов французской актрисы была создана кутюрье Ивом Сен-Лораном.
Платья Катрин Денев от Ив Сен-Лорана, выставленные на торги
Платья Катрин Денев от Ив Сен-Лорана, выставленные на торги
 
Часть нарядов французской актрисы Катрин Денев от Ив Сен-Лорана распродали 24 января на аукционе Christie`s в Париже почти за миллион евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
 
Отмечается, что в коллекции, выставленной на торги, были представлены свыше 300 лотов, из которых с молотка ушли почти 130 ансамблей.
 
Самым дорогим лотом оказалось нежно-розовое платье, расшитое стеклярусом и бисером, в котором Денев познакомилась с режиссером и сценаристом Альфредом Хичкоком в 1969 году. Платье продали за 42,5 тысячи евро, что в десять раз выше стартовой цены.
 
Помимо аукциона, проходящего в Париже, до 30 января на сайте Christie`s проводятся онлайн-торги.
 
В интервью газете Le Figaro Денев рассказала, что решила расстаться с нарядами из-за невозможности обеспечить правильное хранение.
 
 
 
Ранее сообщалось, что на торгах Christie's в Лондоне почти за 400 тысяч долларов продали инвалидное кресло Стивена Хокинга.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, торги, актриса, аукцион., платья, Ив Сен-Лоран, Катрин Денев, кутюрье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь