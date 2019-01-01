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США обеспечат безопасность дипломатов в Венесуэле

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Глава Госдепартамента отказался говорить о возможности применения силы для защиты американских дипломатов в Венесуэле, но заверил, что правительство сделает все для их безопасности.
Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
 
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к принятию всех мер для обеспечения безопасности американских граждан в Венесуэле. Об этом он рассказал в ходе радиопередачи The Laura Ingraham Show, стенограмму которой распространила 24 января пресс-служба Госдепартамента.

"Я не хочу спекулировать или создавать гипотетическую ситуацию, за которую мы не сможем отвечать. Но знайте, что правительство полностью скоординировано… У нас работает круглосуточный операционный центр. Мы полностью вовлечены, мы полностью осознаем ситуацию на земле и готовы сделать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность наших людей", - отметил Помпео, отвечая на вопрос о том, готов ли он обратиться к президенту с просьбой об отправке войск в Венесуэлу в случае угрозы безопасности американским дипломатам.

Глава Госдепа подчеркнул, что Вашингтон признает "нового временного президента Гуаидо", который попросил США присутствовать с дипломатическими полномочиями.
 
"И именно с такими полномочиями мы имеем право продолжать нашу дипломатическую миссию там, в Каракасе, в Венесуэле. И мы будем продолжать отстаивать это право", - добавил Помпео.
 
В то же время стало известно, что Бюро дипломатической безопасности Госдепартамента приняло решение об отзыве части дипломатов американского посольства в Венесуэле по соображениям безопасности. Из страны выедут правительственные работники, "не задействованные в условиях чрезвычайной ситуации".

Напомним, 23 января президент Венесуэлы объявил о разрыве дипломатических отношений с США, обвинив Вашингтон в поддержке попытки совершить государственный переворот в стране. 

Он дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

В Госдепе подчеркнули, что США будут поддерживать дипломатические отношения с Каракасом через объявившего себя президентом экс-спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо.

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Теги: США, Венесуэла, госдепартамент США, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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