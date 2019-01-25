В Сенате США призвали усилить помощь Украине

Почти 70 сенаторов из обеих партий представили резолюцию, которая призывает усилить поддержку ВСУ и отменить Северный поток-2.

В Сенате США представили резолюцию, призывающую к усилению оборонной помощи Украине, и поддержали отмену газопровода Северный поток 2. Об этом 25 января сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook

Отмечается, что документ внесла в повестку дня Конгресса группа в составе почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий.

"Законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны для усиления потенциала Вооруженных сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку в сфере безопасности нашей стране, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - отметили в посольстве.

Сенат призвал Дональда Трампа "к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море".

Кроме того, сенаторы обратились к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности альянса в Черном море, а союзников и партнеров в Европе просят отказывать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В резолюции отмечается, что санкции против РФ продолжат действовать и усиливаться, пока поведение Москвы "должным образом не изменится".

Также сенаторы приветствовали и поддержали резолюцию Европарламента от 12 декабря 2018 года, осуждающую российскую агрессию в Керченском проливе и призвали к отмене Северного потока-2 из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20.

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