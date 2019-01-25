Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сенате США призвали усилить помощь Украине

Комментариев: 2
Почти 70 сенаторов из обеих партий представили резолюцию, которая призывает усилить поддержку ВСУ и отменить Северный поток-2.
Здание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
В Сенате США представили резолюцию, призывающую к усилению оборонной помощи Украине, и поддержали отмену газопровода Северный поток 2. Об этом 25 января сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
 
Отмечается, что документ внесла в повестку дня Конгресса группа в составе почти 70 сенаторов от Республиканской и Демократической партий.
 
"Законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны для усиления потенциала Вооруженных сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку в сфере безопасности нашей стране, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - отметили в посольстве.
 
Сенат призвал Дональда Трампа "к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море". 
 
Кроме того, сенаторы обратились к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности альянса в Черном море, а союзников и партнеров в Европе просят отказывать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.
 
В резолюции отмечается, что санкции против РФ продолжат действовать и усиливаться, пока поведение Москвы "должным образом не изменится".
 
Также сенаторы приветствовали и поддержали резолюцию Европарламента от 12 декабря 2018 года, осуждающую российскую агрессию в Керченском проливе и призвали к отмене Северного потока-2 из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.
 
Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, которые позже оказались под арестом.

В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста, а президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, США, Северный поток, резолюция, Сенат США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
    25.01.2019, 05:42
Оценка:  0
НУ ПРОДАЖА ВОЕННОГО ХЛАМА НА САМУЮ СИЛЬНУЮ АРМИЮ КОНТИНЕНТА ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА , А ВОТ С ОСТАНОВКОЙ СП 2 ЭТО АМЕРИКОСЫ ПЕРЕГНУЛИ , КИШКА ТОНКА .....)))
Колишній-східняк    25.01.2019, 05:03
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вот это реальная сила, если, конечно, это действительно так, а не очередной фейк СМИ.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь