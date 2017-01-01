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В Совете Европы рассказали о долге РФ

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Задолженность России по членским взносам в организацию составляет уже около 60 миллионов евро.
Заседание ПАСЕ (архивное фото)
Заседание ПАСЕ (архивное фото)
 
Задолженность России перед Советом Европы составляет около 60 миллионов евро. Об этом 24 января сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека международной организации Дэниеля Хольтгена.
 
Ранее глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Хельсинки рассчитывает найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы в размере 60 миллионов евро.
 
Отвечая на уточняющий вопрос, Хольтген указал, что "это примерно эта цифра".
 
Напомним, вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия в 2019 году не будет платить взнос в ПАСЕ.

Как сообщал Корреспондент.net, весной 2014 года ПАСЕ лишила Россию права голоса и руководства в структурах Ассамблеи из-за агрессии против Украины.

В последующие два года РФ не пыталась аккредитоваться, а в 2017 году приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы. 

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Теги: Россия, ПАСЕ, долги, РФ, долг, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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