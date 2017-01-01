В Совете Европы рассказали о долге РФ

Отвечая на уточняющий вопрос, Хольтген указал, что "это примерно эта цифра".

Как сообщал Корреспондент.net, весной 2014 года ПАСЕ лишила Россию права голоса и руководства в структурах Ассамблеи из-за агрессии против Украины.

В последующие два года РФ не пыталась аккредитоваться, а в 2017 году приостановила выплату взносов в бюджет Совета Европы.

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