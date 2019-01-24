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СМИ: Белый дом готовит проект объявления ЧП

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Американская администрация выделит в обход Конгресса $7 млрд на стену с Мексикой, если Дональд Трамп введет режим чрезвычайного положения.
Резиденция президента США в Вашингтоне (Белый дом)
Резиденция президента США в Вашингтоне (Белый дом)
 
Белый дом готовит проект экстренной декларации для президента Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения в стране вдоль южной границы. Об этом в четверг, 24 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутренние документы американской администрации, оказавшиеся в его распоряжении.
 
Согласно документам, Белый дом планирует выделить семь миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой, если Трамп решит объявить чрезвычайное положение в стране и тем самым обеспечит финансирование в обход Конгресса США.
 
"Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в США каждый день, представляет прямую угрозу безопасности нашей страны и создает чрезвычайное положение в стране", - говорится в проекте президентской декларации.
 
Как заявил осведомленный источник телеканала, документ был обновлена в течение последней недели.
 
Ранее юристы Белого дома подтвердили право президента ввести чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией на южной границе страны.
 
Сам Трамп подчеркнул, что пока не намерен его вводить, но готов это сделать, если переговоры с демократами не дадут результатов.
 
 
Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Теги: Белый Дом, Мексика, стена, Трамп, чрезвычайное положение, Дональд Трамп, шатдаун
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Источник: korrespondent.net

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