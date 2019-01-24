СМИ: Белый дом готовит проект объявления ЧП

Американская администрация выделит в обход Конгресса $7 млрд на стену с Мексикой, если Дональд Трамп введет режим чрезвычайного положения.

Белый дом готовит проект экстренной декларации для президента Дональда Трампа об объявлении чрезвычайного положения в стране вдоль южной границы. Об этом в четверг, 24 января, сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутренние документы американской администрации, оказавшиеся в его распоряжении.

Согласно документам, Белый дом планирует выделить семь миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой, если Трамп решит объявить чрезвычайное положение в стране и тем самым обеспечит финансирование в обход Конгресса США.

"Огромное количество иностранцев, которые незаконно въезжают в США каждый день, представляет прямую угрозу безопасности нашей страны и создает чрезвычайное положение в стране", - говорится в проекте президентской декларации.

Как заявил осведомленный источник телеканала, документ был обновлена в течение последней недели.

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