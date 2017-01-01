Протесты в Венесуэле: Мадуро предложили амнистию в случае отказа от власти

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал амнистию всем, "кто готов встать на сторону закона".

Хуан Гуайдо предлагает амнистию тем, кто перейдет на сторону протестующих

Лидер протестов, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о возможной амнистии для президента Николаса Мадуро, если он добровольно откажется от власти. Соответствующее заявление Гуайдо сделал в четверг, 24 января, в интервью для телеканала Univision.

"Подобные вещи происходят в переходные периоды. Мы не можем ничего исключать. Амнистия будет гарантирована всем, кто готов встать на сторону закона, чтобы восстановить конституционный порядок", - сказал он.

Тем временем, число арестованных в ходе идущих в Венесуэле четвертый день массовых антиправительственных протестов выросло до 364 человек, сообщил в Twitter глава неправительственной организации Уголовный форум Альфредо Ромеро.

Как сообщалось, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента".

Позже президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны.

ЕС, Канада и большинство стран Южной Америки признали президентом страны Гуайдо. Некоторые страны, в частности, Куба, Боливия, Мексика, Россия признают легитимность Николаса Мадуро.

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