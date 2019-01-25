Девятиклассник расстрелял из ружья школу в РФ

Известно, что Павел К. находится под опекой бабушки и дедушки, его маму и папу лишили родительских прав.

Ученик девятого класса Павел К. в поселке Абалаково Енисейского района Красноярского края пытался застрелить одноклассника в здании школы из охотничьего ружья.

Об этом 360 сообщили очевидцы.

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Отмечается, что ученик открыл огонь по окнам школы и припаркованным возле здания автомобилям, в саму школу зайти ему не удалось. В школе рассказали, что у стрелявшего легкая умственная отсталость, он обучался в коррекционном классе.

“Мальчик с ружьем пришел на территорию школы, его в фойе встретил дежурный. Спросил, зачем он пришел, мальчик развернулся и вышел из здания. Через пять минут прибыл участковый. На улице школьник открыл стрельбу“, - сказал представитель школьной администрации.

Администрация школы сразу отдала распоряжение закрыть все входы в школу. В результате происшествия никто не пострадал. Стрелка задержали.Сейчас на месте работает полиция.

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Один из учеников школы рассказал, что Павел пришел мстить однокласснику, который избил его незадолго до случившегося. Якобы девятиклассник успел сделать выстрел в сторону убегающего обидчика, но не попал. Позже учитель поселковой школы опроверг эту информацию. По словам педагога, не было никакого выстрела в сторону убегающего, и все это “придумали школьники“.

Известно, что Павел К. находится под опекой бабушки и дедушки. Его маму и папу лишили родительских прав. Под опеку пожилых людей попали также его две сестры и брат, который сейчас находится на домашнем обучении.

Напомним, камеры наблюдения, установленные в здании Керченского политехнического колледжа, запечатлели момент бойни, устроенной четверокурсником Владиславом Росляковым.