Взрыв в Мексике: число жертв возросло до 107 человек
Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.
Число погибших в результате взрыва нефтепровода в мексиканском штате Идальго увеличилось до 107 человек. Об этом в четверг, 24 января, сообщает MVS Noticias.
Как отмечается, еще 40 человек находятся в больницах.
Ранее сообщалось о 96 погибших.
Напомним, 18 января в мексиканском штате Идальго произошел мощный взрыв и пожар на трубопроводе Туспан-Тула. В момент происшествия на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей, которые собирали топливо в бидоны и канистры.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент