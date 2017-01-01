Взрыв в Мексике: число жертв возросло до 107 человек

Взрыв, по предварительным данным, произошел из-за утечки топлива, вызванной попыткой украсть горючее через незаконную врезку.

На месте взрыва трубопровода в Мексике

Число погибших в результате взрыва нефтепровода в мексиканском штате Идальго увеличилось до 107 человек. Об этом в четверг, 24 января, сообщает MVS Noticias.

Как отмечается, еще 40 человек находятся в больницах.

Ранее сообщалось о 96 погибших.

Напомним, 18 января в мексиканском штате Идальго произошел мощный взрыв и пожар на трубопроводе Туспан-Тула. В момент происшествия на месте незаконной врезки собрались около 350 местных жителей, которые собирали топливо в бидоны и канистры.

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