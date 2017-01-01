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Жара в Австралии: 145 тысяч домов остались без света

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Аномальная жара привела к перегрузке электрической сети.
В Австралии фиксируют рекордные температуры
В Австралии фиксируют рекордные температуры

В австралийском штате Виктория более 145 тысяч домов остались без электроснабжения из-за жары. Об этом в четверг, 24 января, пишет TVNZ.

Отмечается, что жара привела к перегрузке электрической сети.

Температура воздуха уже достигла более 40°С по всему штату. Также зафиксирована самая теплая ночная температура в течение 17 лет - 30°С.

Также сообщается, что в Мельбурне поезда и трамваи ограничили в скорости по всему городу, чтобы рельсы смогли остыть в условиях рекордной жары.

Напомним, 24 января температура воздуха в Южной Австралии превысила 49 градусов по Цельсию и достигла рекордного уровня.

Также сообщалось, что 2019 год может оказаться самым жарким в истории человечества.

 

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Теги: Австралия, температура, свет, жара, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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