Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НАТО и Россия в Брюсселе обсуждают ракетный договор

Комментариев: 2
США намерены начать процесс выхода из договора по ракетам 2 февраля. В НАТО рассчитывают убедить Россию соблюдать требования по договору.
В Брюсселе проходит заседание Совета Россия - НАТО
В Брюсселе проходит заседание Совета Россия - НАТО

В Брюсселе в пятницу, 25 января, проходит заседание Совета Россия - НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает ТАСС.

Изначально сообщалось, что встреча пройдет на уровне послов, однако в ночь на пятницу стало известно, что Россию на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Сергея Рябков.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Кремль рассчитывает, что партнеры прислушаются и услышат позицию Москвы по ДРСМД на заседании Совета Россия - НАТО. 

"Российская сторона продолжит доводить свою последовательную позицию до наших собеседников, все параметры нашей позиции хорошо известны, они абсолютно транспарентны. И мы надеемся, что нас будут слушать и услышат", - отметил он и добавил, что Кремль не устраивает обмен ультиматумами с США по данному договору.

Как известно, США требуют ликвидировать ракету 9М729, чтобы сохранить ракетный договор. Именно об этом шла речь на переговорах США и России в Женеве 15 января. Обе стороны остались разочарованы результатами встречи.

Позже в США заявили, что начнут процесс ликвидации договора о ракетах 2 февраля.
 
На днях в России представили ракету 9М729, которую требует ликвидировать Вашингтон. После этого в Госдепартаменте заявили, что демонстрация вооружения не разубедила Штаты в соблюдении Россией условий договора.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, НАТО, ракета, ракеты, Дмитрий Песков, гонка вооружений, вооружение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    25.01.2019, 12:25
Оценка:  +3
Letohradek
Что можно обсуждать со скотами, которые плюют на все договоры? Отключайте от свифта, ватных ублюдков, людьми они уже не станут!
    25.01.2019, 12:59
Оценка:  -2
БАБУШКА , ТЫ ОЧЕНЬ ВОЗБУЖДЕНА !
ВО ПЕРВЫХ , КАК МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬ ТО , ЧТО ТЕБЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ?
И ТЫ ДУМАЕШЬ , ЧТО В ЕВРОПЕ ВСЕ ТАКИЕ Е..БАНУТЫЕ КАК ТЫ ?
А ВО ВТОРЫХ РОССИЯ УЖЕ ДАВНО ПОЗАБОТИЛАСЬ НАСЧЁТ ЭТОГО СВИФТА ТАК ЖЕ КАК И СОЗДАЛА СВОЮ ПЛАТЁЖНУЮ СИСТЕМУ НЕ ЗАВИСИМУЮ ОТ ВАШИХ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь